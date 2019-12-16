Киев, , 18:55 — REGNUM О планах ввести право для украинских граждан иметь паспорта других государств заявил 16 декабря глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в интервью «Европейской правде».

По словам украинского чиновника, страна «для развития» нуждается в гражданах. Пока до конца не ясно, как будет изменено украинское миграционное законодательство, «но кое-что уже понятно».

Соколюк пояснил, что конституционная норма о «едином гражданстве» будет существовать и дальше. То есть украинские власти «и дальше будут воспринимать людей как граждан только Украины» — неважно, есть или нет у них паспорта других государств.

Соколюк «А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта».

Он пояснил, что у лиц с двойным гражданством будет ряд ограничений «в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор».

«Приезжайте в Украину» ». Соколюк «Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определённым категориям мигрантов:».

Однако этого лозунга недостаточно, отметил чиновник. Нужна программа по возвращению эмигрантов назад. По его оценке, на всей планете от пяти до 15 млн этнических украинцев, рождённых на Украине или тех, чьи родители родились на Украине.

Напомним, массовая эмиграция людей с Украины началась после прихода к власти в Киеве сил, исповедующих бандеровскую идеологию. Также многие уехали с Украины после введения безвизового режима с ЕС. Отток людей из страны продолжается на фоне усиления экономического кризиса.