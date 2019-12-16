Калининград, , 18:52 — REGNUM Истребители НАТО из так называемой «воздушной полиции» над Балтийским морем за минувшую неделю, с 9 по 15 декабря, лишь единожды поднимались по тревоге для сопровождения боевой авиации РФ над нейтральными водами Балтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря.

По данным литовского минобороны, таким образом сопровождался военно-транспортный Ан-26, который следовал в Калининградскую область.

Обычно ради сопровождения ВКС РФ истребители НАТО с аэродрома под литовским Шяуляй в Зуокняй и в эстонском Эмари взлетают по 5−7 раз в неделю и чаще.

Миссия так называемой «воздушной полиции НАТО» в Прибалтике осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО.