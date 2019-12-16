Подгорица, , 18:46 — REGNUM Следствие полагает, что взрыв в офисном здании в Подгорице, в котором расположено посольство Болгарии, был совершён преднамеренно, передаёт болгарское издание «24 часа».

Как сообщается, основной версией, по которой в настоящее время работает полиция Черногории, является профессиональная конкуренция в ресторанном бизнесе. Других возможных мотивов произошедшего правоохранители пока не называют.

Напомним, рано утром в офисном здании в столице Черногории произошёл взрыв в ресторане на первом этаже. В результате взрыва никто не пострадал, однако в кабинетах расположенного в здании посольства Болгарии оказались выбиты окна и повреждены двери.

Посол Болгарии в Черногории Меглена Плугчиева сообщила журналистам, что расходы на восстановление повреждённого имущества консульства возьмёт на себя владелец здания.

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