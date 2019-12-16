Душанбе, , 18:45 — REGNUM Постановлением главы правительства Таджикистана Эмомали Рахмонасегодня, 16 декабря, от занимаемой должности освобождён заместитель министра обороны страны Асрор Латифзода.

Согласно документу, Латифзода покидает занимаемую должность в связи с переходом на другую работу.

Дело в том, что теперь уже бывшего замминистра обороны избрали на пост заместителя лидера правящей в стране Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ). Действующие сотрудники силовых ведомств, согласно нормам законодательства страны, права состоят в политических партиях не имеют.

Отметим, что главой НДПТ снова избран глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Утверждённый список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента составили 28 человек.