Москва, 16 декабря 2019, 18:38 — REGNUM Складывается впечатление, что, обсуждая законопроект о децентрализации власти на Украине, Киев не хочет принимать во внимание реакцию ДНР и ЛНР, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Читайте ранее в этом сюжете: Децентрализация: на Украине будет «полностью президентское государство»