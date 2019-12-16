Москва, , 18:38 — REGNUM Складывается впечатление, что, обсуждая законопроект о децентрализации власти на Украине, Киев не хочет принимать во внимание реакцию ДНР и ЛНР, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Складывается впечатление, что реакция ЛНР и ДНР вообще не принимается во внимание, — сказала она. — Это законопроект о централизации. Об усилении полномочий действующего президента Украины. Те самые префекты, которые будут назначаться повсеместно, будут напрямую подчиняться президенту Украины. И это про централизацию власти, а не про создание территориальных фрагментов, и уж точно без особого статуса русского языка. Это полная подмена смысла «нормандских» договорённостей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

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