Сосновый Бор, Ленинградская область, , 18:37 — REGNUM Начальница отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова, которая в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, уволилась с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации в понедельник, 16 декабря.

«Позднякова у нас больше не работает», — сказали в администрации.

Напомним, 6 декабря Александра Позднякова выступила на региональном молодежном форуме в Гатчине. Свое выступление она снабдила нецензурной лексикой, из-за чего вызвала бурю эмоций как в зале, так и в интернете, куда был выложен видеоролик с ее напутственной речью.

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Слова чиновницы вызвали резкую критику как у слушателей ее выступления, так и у экспертов, опрошенных ИА REGNUM, которые предрекли, что работать на своей должности та не сможет.

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Позже, в отношении высказывания Поздняковой была инициирована проверка комиссией по этике, а глава города атомщиков Сосновый Бор заявил, что не планирует продолжать с ней рабочие отношения.

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