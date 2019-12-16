Подгорица, , 18:29 — REGNUM В столице Черногории Подгорице произошёл взрыв в здании, где располагается посольство Болгарии, передаёт 16 декабря болгарский телеканал Нова ТВ.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Болгарии, взрыв произошёл рано утром в помещении ресторана на первом этаже офисного здания, в котором располагается дипмиссия.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако в кабинете болгарского консула оказались повреждены окна и двери. По факту произошедшего ведётся расследование.