Лондон, , 18:23 — REGNUM Билль о выходе Великобритании из состава Европейского союза британские депутаты рассмотрят 20 декабря 2019 г., сообщает Reuters.

Дату рассмотрения документа парламентариями назвал официальный представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, условия долгосрочного экономического сотрудничества Лондона и Брюсселя будут обговариваться с ЕС уже после Brexit.

Представитель Джонсона уточнил, что глава правительства собирается заключать с Европейским союзом соглашение о торговле, в основе которого будут лежать принципы, которые заложены в договор между ЕС и Канадой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit должен произойти 31 января 2020 г. О том, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в этот срок, Джонсон в очередной раз заявил после победы его партии на минувших парламентских выборах. 17 декабря вновь сформированное правительство приступит к работе.

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