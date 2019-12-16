Ашхабад, , 18:18 — REGNUM Власти Туркмении согласились с требованием Пакистана о страховании поставок газа на случай потери транзита голубого топлива из-за подрыва афганской части магистрали газопровода ТАПИ, пишет «The News».

Таким образом, в случае возникновения подобной ситуации Исламабад сможет рассчитывать на получение компенсации за счет страхового покрытия.

Отмечается, что ранее предполагалось, что Пакистан должен будет оплачивать объем газа, который пересекает туркмено-афганскую границу, но помощник премьер-министра Пакистана Надим Бабар принял во внимание недостатки соглашения и потребовал пересмотреть его.

Официальному Ашхабаду пришлось пойти на такие уступки после того, как Пакистан отказался выплачивать какую-либо компенсацию, если потеря транзита газа произойдет из-за боевых действий на территории Афганистана.

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