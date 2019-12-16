Москва, 16 декабря 2019, 18:10 — REGNUM Единственным доказательством против президента США Дональда Трампа могла бы быть стенограмма его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, как оказалось, в рамках той встречи не прозвучало ничего, за что глава Белого дома мог бы поплатиться своим постом. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 16 декабря заявил политолог Геворг Мирзаян.
При этом он уточнил, что демократы всё равно будут вынуждены проголосовать за импичмент президента США, хотя и понимают, что процедура не пройдёт через Сенат США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что Палата представителей США проголосует по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа на этой неделе в среду, 18 декабря.
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