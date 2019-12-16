Дамаск, , 18:07 — REGNUM Заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает 16 декабря ТАСС.

В Сирию Юрий Борисов прибыл в рамках двухдневного рабочего визита.

Он планирует встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом.

Одним из вопросов, который намерен обсудить Юрий Борисов, станет функционирование порта Тартус, где расположена морская база ВМФ России.

Кроме того, в преддверии заседания двусторонней межправительственной комиссии будут обсуждаться торгово-экономические вопросы, среди которых — поставки зерна из России в Сирию.

«Среди них: функционирование арендованного Россией порта Тартус, варианты таможенных преференций для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции — цитрусовых, оливок, оливкового масла», — цитирует агентство сообщение представителя аппарата замглавы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года делегация сирийских деловых кругов посещала Крым для установления бизнес-контактов.

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