Минск, , 18:05 — REGNUM Белорусская оппозиция призвала «российский народ» противостоять поглощению Белоруссии Россией, сообщает 16 декабря tut.by.

В Белоруссии прошла акция «Защитим независимость», в которой участвовали представители 15 партий и движений, в том числе «Народная Грамада», Объединённая гражданская партия (ОГП), Белорусская Христианская Демократия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), партия «Зелёные», Консервативно-Христианская партия.

Участники акции провели пресс-конференцию, на которой бывший глава ОГП Анатолий Лебедько рассказал о направленном белорусскому премьер-министру Сергею Румасу обращении с просьбой о встрече. Оппозиция собирается поговорить с главой правительства о минувших российско-белорусских переговорах в Сочи (Краснодарский край).

Кроме того, оппозиционеры собираются обсуждать с Румасом вопросы независимости и суверенитета страны. Представитель оппозиции Елена Анисим заявила:

«Перед нами стоит серьёзная угроза потери независимости, и мы должны её защитить».

Уточняется, что оппозиционеры обнародовали обращение к российским гражданам, где говорится, что «авторитарные правители России и Беларуси изначально подписали Договор о создании Союзного государства лишь для удовлетворения своих безответственных амбиций».

Оппозиционеры предлагают гражданам России присоединиться к заявлению о нелегитимности Договора о создании Союзного государства и непризнании любых «интеграционных соглашений, секретных протоколов [белорусского и российского президентов Александра] Лукашенко и [Владимира] Путина».

Белорусские оппозиционеры заявляют, что инициативы по углубленной интеграции России и Белоруссии нацелены на продление срока «правления Путина ценой уничтожения суверенитета Беларуси». В послании также сказано:

«Мы призываем вас не посягать на чужую независимость, а вместе солидарно бороться за установление в наших странах демократии, за повышение уровня жизни наших народов и установление добрососедских отношений со всеми странами мира».

Напомним, недавняя встреча Лукашенко и Путина состоялась 7 декабря в Сочи. На переговорах обсуждалась тема интеграции России и Белоруссии.

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