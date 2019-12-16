Калининград, 16 декабря 2019, 18:03 — REGNUM Генеральный консул Республики Польша в Калининграде Анна Новаковска сегодня, 16 декабря, во время традиционной рождественской встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова с руководителями дипломатических учреждений зарубежных стран выразила удовлетворение активностью в различных проектах по программе приграничного сотрудничества. По её словам, уходящий год был «очень насыщен взаимодействием между регионом и воеводствами Польши».
В свою очередь, региональный министр — руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова отметила интенсивность работы в 2020 году.