Калининград, , 18:03 — REGNUM Генеральный консул Республики Польша в Калининграде Анна Новаковска сегодня, 16 декабря, во время традиционной рождественской встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова с руководителями дипломатических учреждений зарубежных стран выразила удовлетворение активностью в различных проектах по программе приграничного сотрудничества. По её словам, уходящий год был «очень насыщен взаимодействием между регионом и воеводствами Польши».

«Самое главное — работа в рамках программы приграничного сотрудничества по таким направлениям, как «Культурное наследие», «Окружающая среда» и «Доступность». Также я рада реализации проекта по велосипедным дорожкам. Калининградская область очень интересна, особенно для туристов», — сказала Новаковска. Её слова цитирует пресс-служба правительства Калининградской области.

В свою очередь, региональный министр — руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова отметила интенсивность работы в 2020 году.

«В следующем году пройдет знаковое для нас событие — 75-летие Великой Победы. Будет много мемориальной работы, памятных мероприятий, в том числе в польском Бранево и в муниципалитетах региона», — отметила Иванова.