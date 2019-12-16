16 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Политические волнения, начавшиеся в конце 2013 года, продолжают бить по экономике Турции. После процесса по «делу парка Гези», а также большого коррупционного скандала (17 – 25 декабря 2013 года), и до настоящего времени прослеживается желание покинуть страну у широких слоев населения: от бизнесменов, обладающих капиталом, до молодых турок, о чем время от времени напоминают средства массовой информации.

Ариф Асалыоглу, , 18:00 — REGNUM



geralt

Согласно официальным данным Института статистики Турции (TÜİK), 137 тысяч граждан покинули свою страну и обосновались в зарубежных странах. А по другой информации, предоставленной Управлением по делам президента, число лиц, покинувших страну, возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация, естественно, вызывает опасения относительно экономики 2020 года. С точки зрения возможности обеспечения рабочими местами и вклада в бюджет страны, видно, что за последние три года 18 тысяч бизнесменов перенесли свою работу в другие страны, 30% из них уехали из Стамбула. Согласно статистическим данным, за рубежом проживает 6,5 миллионов турок. Последние данные о росте и инфляции показывают, что правительственных решений недостаточно для национальной экономики, которая на протяжении пяти лет борется с кризисом.

Вопрос был актуализирован благодаря выступлению на пресс-конференции главного советника председателя оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), депутата от Стамбула Эрдогана Топрака, который отметил: «Люди, потерявшие надежду относительно будущего страны, чье беспокойство возросло, недовольные формой правления государства, покидают свою родину, получая гражданство в других странах. В особенности состоятельные слои населения, которые покупают недвижимость на греческих островах, в Черногории, Македонии, Португалии, благодаря таким инвестициям получают гражданство этих стран и покидают Турцию. Из страны бегут и те, кто не может найти работу на месте, квалифицированный персонал, который не может найти достойную оплату своего труда и чьи заслуги остаются неоцененными. Ускоряется утечка мозгов. У нас только одна родина. Все это неправильно, но из-за ошибок власти люди доходят до точки, когда они вынуждены покинуть свою страну».

Экономист Атилла Йешильада в своем блоге в социальных сетях оценил ситуацию, в которой находится экономика Турции и отношение к ней иностранного капитала. По мнению Йешильады, напомнившего, что Турцию покидают не только граждане, но и иностранные инвесторы, страна остро нуждается в притоке иностранного капитала, чтобы обеспечить рост. В комментарии эксперт подчеркнул: «Недавно я прочел, что за этот год за границу мигрировало 1000 докторов, надеюсь, это неверные данные. Из страны уезжают программисты, инженеры, ученые. Турция теряет свою квалифицированную рабочую силу. Это очень плохие показатели для будущего страны. Еще одним «плохим» моментом является потеря иностранного капитала, в котором мы нуждаемся для еще более быстрого роста. В то время как за этот год развивающиеся страны привлекли тонны горячих денег, мы закрываем этот год в минусе. Прекратились и прямые иностранные инвестиции. Такие страны с бюджетным дефицитом, как Турция, могут расти только за счет импорта капитала извне. У нас же происходит обратное».

Стремительно растет число международных компаний, прекративших инвестировать в Турцию или передумавших делать это. Согласно данным, опубликованным в ежегодном отчете Стамбульской промышленной палаты «500 крупных промышленных компаний Турции», по состоянию на 2016 год число организаций с долей иностранного капитала сокращается. Доклад о мировых инвестициях, обнародованный на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), свидетельствует, что с 2016 года отмечается ежегодный спад прямых иностранных инвестиций в Турцию на 30−35%. Доля Турции, получаемая от прямых иностранных инвестиций, сократилась с 2.3% до 1.4%. Закрытие местных или иностранных фирм либо выезд из страны означает рост безработицы. Годовой уровень безработицы превысил показатели даже кризисных годов. В период с 1980 по 1990 годы средний годовой уровень безработицы в Турции составлял 8,3%, а в кризисные 1991−2001 годы уровень безработицы составлял 8,18%. Посмотрим на данные за 2014−2019 годы. На этот раз уровень безработицы составляет 14,85%.

Существуют очвидные причины, вызвавшие отток иностранных инвестиций, увеличение показателей по безработице и болезни экономики. Во-первых, Турция до сих пор настаивает на программе «экономики потребления», основанной на импорте и нуждающейся в иностранном капитале. Даже если национальная экономика сжимается, текущий дефицит не сокращается. Во-вторых, в Турции ослабли безопасность и право, столь важные для торговли. В заявлении ассоциации бизнесменов TÜSİAD, членами которой являются самые богатые турецкие бизнесмены, подчеркивается, что доверие к правосудию подорвано. В-третьих, растут угрозы, негативно влияющие на экономику. Многочисленные теракты, совершенные в течение последних нескольких лет, попытка военного переворота 15 июля 2016 года, введенный после этого режим чрезвычайного положения — все это не радует бизнес. В-четвертых, международные инвесторы действуют осторожно и не делают прямых инвестиций в Турцию потому, что она теряет перспективу стать членом Европейского союза. Учитывая, что 70% международных инвесторов, базируются в ЕС, все это привело к перекрытию потока вложений.

По мнению научного сотрудника факультета экономики и административных наук университета Коч и директора форума экономических исследований университета Коч и ассоциации TÜSİAD профессора Сельвы Демиральп, расходы правительства слишком высоки. «Дефицит бюджета, перевод резервного фонда Центрального банка в Казначейство и новые повышения цен и налоги являются плохими признаками. В условиях, когда частный сектор прекратил инвестиции, сокращение правительственных расходов также окажет негативное влияние на рост в следующем квартале», — говорит профессор. Особо подчеркнув, что снижение капиталовложений на 22.8% окажет ощутимое влияние, Сельва Демиральп отметила, что она не ожидает оптимистичного будущего: