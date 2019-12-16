Калининград, , 17:59 — REGNUM В рамках программ приграничного сотрудничества между Россией и Польшей, и Россией и Литвой в 2019 году суммарно отобрано к реализации более полусотни различных проектов. Об этом сегодня, 16 декабря, во время традиционной рождественской встречи губернатора с руководителями дипломатических учреждений зарубежных стран рассказал глава региона Антон Алиханов.

«В течение года было отобрано для реализации 24 проекта в рамках программы «Россия — Литва 2014−2020» и 29 проектов в рамках программы «Россия — Польша 2014−2020». Напомню, что один из первых проектов, получивших одобрение, — реконструкция музея Кристионаса Донелайтиса, где уже приступили к активным ремонтным работам. Расширение сотрудничества с регионами ближайших стран входит в приоритеты политики регионального правительства в области международной деятельности», — сказал губернатор Калининградской области. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.