Нью-Дели, 16 декабря 2019, 17:52 — REGNUM Корабли Балтийского флота ВМФ России и Военно-морских сил Индии приступили к выполнению задач морской фазы совместных учений «Индра-2019», сообщает 16 декабря пресс-служба Балтфлота.
Практические действия российские и индийские военные моряки отрабатывают в акватории Индийского океана.
В частности, морская фаза учений предусматривает формирование единого отряда кораблей. В состав российско-индийского отряда входят сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», морской буксир «Виктор Конецкий», а также фрегат «Таркаш» и танкер «Адитья».
Отряд отработал действия по организации связи, совместному маневрированию, организации противовоздушной обороны и проходу через узкие проливы.
Морская фаза российско-индийских учений «Индра-2019» продлится с 16 до 19 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Балтийского флота участвует в учениях в рамках выполнения задач дальнего похода.
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