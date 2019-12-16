Ташкент, , 17:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее формирование действенной системы, направленной на раннее предотвращение правонарушений, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Утвердить программу мер по обеспечению верховенства Конституции и закона, усилению общественного контроля в данном направлении, а также повышению правовой культуры в обществе», — говорится в документе.

Основной целью реализации программы определено достижение обеспечения верховенства Конституции и закона, полного соответствия законам решений государственных органов и действий должностных лиц, эффективная организация исполнения законов.

Постановлением также регламентировано поднятие на новый этап работ по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, доведение до широких масс правовой информации посредством современных методов, формирование у каждого гражданина и должностных лиц чувства уважения к Конституции и законам.

Среди целей программы также оказание поддержки независимым средствам массовой информации, дальнейшее развитие институтов гражданского общества, совершенствование системы правосудия, повышение авторитета и обеспечение подлинной независимости судебной власти, усиление принципов открытости и гласности в государственном и общественном управлении, повседневной деятельности государственных органов, превращение правоохранительных органов в служащие интересам народа ведомства.

«Установить, что начиная с 1 марта 2020 года решения о кардинальном обновлении архитектурного облика и благоустройстве населенных пунктов, а также проведении в них комплексных работ по строительству и реконструкции предварительно обсуждаются среди жителей данной территории и проходят общественную экспертизу», — говорится в документе.

Документы об отводе земли физическим и юридическим лицам в течение одного дня после их принятия (оформления) публикуются на официальных веб-сайтах соответствующих хокимиятов (администраций районов, городов, областей).