Калининград, , 17:43 — REGNUM С 1 июля 2019 года, когда начал действовать режим бесплатной электронной визы для посещения Калининградской области, российский регион посетило более 66 тыс. туристов из 50 стран, а всего было подано почти 80 тыс. заявок, рассказал сегодня, 16 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов на традиционной рождественской встречи с иностранными дипломатами, работающими в регионе.

«Упрощение визового режима позволяет большему количеству иностранцев познакомиться с Россией, увидеть своими глазами жизнь Калининградской области как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям», — цитирует слова Алиханова его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течении четырёх дней. Виза действует 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составляет 8 дней.