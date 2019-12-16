Тбилиси, , 17:41 — REGNUM Бывший соратник экс-президента Саакашвили и один из «апологетов» «Единого национального движения», а ныне один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия допрашивается по делу о нарушениях, выявленных в Совете национальной безопасности Грузии.

Бокерия был вызван на допрос в прокуратуру, но от явки в этот орган отказался, заявил, что согласится на допрос в суде, в присутствии судьи-магистрата, и его требование было удовлетворено. Депутат уже явился в Тбилисский городской суд, где начался его допрос.

По информации прокуратуры, речь идет о расследовании уголовного дела о нецелесообразной растрате бюджетных средств Советом национальной безопасности и о вероятном злоупотреблении сотрудников аппарата Совбеза служебным положением. От уточнения деталей случившегося прокуратура воздерживается, поясняя, что на деле лежит гриф секретности. Нарушения, которые расследует прокуратура, относятся к периоду 2010−2013 годов, когда Бокерия занимал пост секретаря Совбеза.

Возбуждение уголовного дела по событиям 9-летней давности вызвало вопросы к следственным органам и со стороны некоторых бывших соратников правящей партии «Грузинская мечта», ныне перешедших в ранг независимых депутатов. Они подозревают, что здесь могут быть признаки «политических преследований» из-за оппозиционной активности депутата Гиги Бокерии.

Комментируя журналистам вызов на допрос депутата Бокерии, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе отметил, что, если бы нынешнее правительство хотело арестовать оппозиционного депутата, оно сделало бы это гораздо раньше, в течение предыдущих 7 лет.