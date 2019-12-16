Москва, , 17:39 — REGNUM То, что в настоящее время происходит в США, можно назвать избирательной кампанией действующего президента Америки Дональда Трампа, которую он проводит за счёт своих противников — Демократической партии США. Об этом заявила 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова, комментируя слова адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который заявил, что раздобыл на Украине много неудобных для Демократической партии фактов.

«То, что мы наблюдаем, вкратце называется избирательная кампания Трампа за счёт демократов, — сказала Сазонова. — Он при минимуме усилий получает максимум результата. При этом фактически всё за него делают демократы, а Трамп выглядит рыцарем в белом, и рейтинги его растут. Об этом свидетельствует статистика. Джулиани пытается использовать козыри противника против него самого. То есть на самом деле это контригра, наступательная оборона. При существующем раскладе в США Трампу вообще не нужно делать много телодвижений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джулиани заявил, что в 2016 году представители Демократической партии США вступили в сговор с Украиной, чтобы «уничтожить кандидата Трампа». По его словам, дело о вымогательстве и отмывании денег гораздо более масштабное, чем предполагалось. Оно выходит за рамки дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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