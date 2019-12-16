Москва, , 17:35 — REGNUM Законопроект президента Украины Владимира Зеленского по децентрализации власти требует отдельного изучения, реформа должна учитывать мнение ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие 11-му пункту Минских соглашений, прямо предполагающему проведение конституционной реформы по децентрализации с «принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Пока это то, что лежит на поверхности», — заявил Слуцкий.

Кроме того, парламентарий отметил, что реформа также должна учитывать мнение ДНР и ЛНР.

«Минск-2» на сегодняшний момент — единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском. Поэтому столь произвольная «гибкость» толкования может вновь оттолкнуть республики Донбасса», — рассуждает он.

Слуцкий отметил, что действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части Минских соглашений.

Подождем дальнейших шагов и, возможно, новых проектов законов, заключил парламентарий.