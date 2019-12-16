Симферополь, 16 декабря 2019, 16:58 — REGNUM В Крыму защищены от террористических угроз все объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РК.
По его словам, продолжается работа по выполнению положений действующего законодательства в части реализации мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о том, что в республике сохраняются тенденции к обострению террористических угроз.
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