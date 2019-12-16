Симферополь, , 16:58 — REGNUM В Крыму защищены от террористических угроз все объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РК.

«Финансирование мероприятий по профилактике терроризма и пожарной безопасности осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета, средств бюджета республики и местных бюджетов, собственных средств правообладателей объектов возможных террористических посягательств и в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 6 государственными программами и 41 муниципальной программой», — перечислил глава РК.

По его словам, продолжается работа по выполнению положений действующего законодательства в части реализации мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств.

«Это, прежде всего, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры, транспортные средства, места массового пребывания людей. Работа по укреплению антитеррористической защищённости находится на моём личном контроле», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о том, что в республике сохраняются тенденции к обострению террористических угроз.

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