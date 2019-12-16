Бейрут, 16 декабря 2019, 16:56 — REGNUM В Ливане отложили назначение премьер-министра из-за споров вокруг состава будущего правительства, 16 декабря передает агентство Reuters.
Объявления нового премьер-министра, которое должно было состояться 16 декабря, не произошло. Неизвестно, когда это все-таки случится.
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке два месяца назад, на фоне массовых протестов и беспорядков в Ливане.
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