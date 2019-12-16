Сумы, Украина, , 16:55 — REGNUM Правоохранительные органы украинского города Сумы возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По её словам, дело возбуждено по части 2 статьи 346 УК Украины «Насилие в отношении народного депутата». «Начат комплекс неотложных следственно-разыскных мероприятий», — сообщила пресс-секретарь.

Напомним, накануне вечером депутат от президентской партии «Слуга народа» Михаил Ананченко сообщил на своей странице в Facebook, что в Сумах возле подъезда дома на него «напали двое молодчиков в балаклавах». Нападение депутат связал со своей «политической деятельностью и голосованием на следующей пленарной неделе».

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