Киев, , 16:55 — REGNUM «Постсоветские люди во власти Украины решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с Генсекретарем во главе», — заявила сегодня, 12 декабря, одна из лидеров партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, комментируя внесенный президентом Зеленским в Раду законопроект о децентрализации.

Политик заявляет, что вместо народовластия на Украине фактически вводится диктатура, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Быстрый анализ показывает, что президент под видом префектов вводит своих «смотрящих», он сможет прекращать полномочия мэров или советов, ликвидировать общины, по представлению префектов будут назначаться какие-то государственные уполномоченные», — отметила она.

Геращенко заявила, что Раде предлагают изменения в Конституцию Украины, которые «никто не видел и неизвестно кто их писал и согласовывал». Она пообещала, что «Европейская солидарность» будет противостоять принятию законопроекта.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский предложил документ на рассмотрение парламента еще 13 декабря, но текст законопроекта стал доступен только сегодня утром. Эксперты считают, что принятие реформы приведет к тому, что на Украине будет «полностью президентское государство».