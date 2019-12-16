Тбилиси, , 16:53 — REGNUM Два депутата от парламентской оппозиции, Тина Бокучава от «Национального движения» и Серго Ратиани от «Европейской Грузии» 16 декабря устроили скандал на заседании бюро парламента Грузии.

Как заявили депутаты в начале заседания, они пришли, чтобы потребовать разрешения от председателя парламента на допуск в тюрьму и посетить так называемых политзаключенных. Ими Бокучава и Ратиани именуют тех лиц, которые 20 июня принимали участие в инициированном оппозицией штурме здания парламента.

Оба депутата вели себя вызывающе, задавали председателю парламента Арчилу Талаквадзе один и тот же вопрос и не желали слушать ответа, в основном «работая» на телекамеры, которые транслировали скандал на заседании бюро в прямом эфире.

«Пускаете или не пускаете нас к политзаключенным?» — повторяла Бокучава, а на просьбы председателя парламента успокоиться и дать ему возможность ответить реагировала новым потоком требований и обвинений.

В перебранку вмешался депутат парламентского большинства Михаил Кавелашвили, который заметил, что соратников Михаила Саакашвили не пускают в тюрьму специально, чтобы они там «не навоняли». Он имел ввиду тот инцидент в парламенте, когда во время последнего пленарного заседания в зале появились два депутата от оппозиции — Ирма Надирашвили и Лела Кебурия, а потом спешно покинули зал, после чего по помещению распространился резкий запах, а на полу и столе были зафиксированы капли некоего вещества.

Накал страстей у явившихся на этот раз на бюро представителей оппозиции дошел до того, что Сергей Ратиани перешел на прямую брань, Тина Бокучава несколько раз пригрозила депутатам большинства, что они очень скоро «докатятся до катастрофы» и сами окажутся там, куда не пускают оппозицию, а потом в разъярении выхватила из рук председателя парламента листки бумаги, разорвала их и бросила ему в лицо. В результате такого обострения ситуации представители службы приставов вывели оппозиционных депутатов из комнаты заседаний бюро парламента.