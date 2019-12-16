Киев, 16 декабря 2019, 16:50 — REGNUM Если бы Россия поняла, что Украина не собирается менять свой подход относительно ситуации в Донбассе, российская риторика на переговорах в Париже 9 декабря была бы иной, заявил 16 декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие».
Пристайко

Украинский министр заявил, что Москва не хочет понять, что Киев не собирается выходить за «красные линии».

Напомним, незадолго да саммита «нормандской четвёрки» в Париже Пристайко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается принципов, что «красная линия — изменения в конституцию», которых не будет.

Также «красная линия» — это «внешнеполитические приоритеты» Киева. По словам Пристайко, «граница должна быть украинской», «нельзя проводить выборы, пока там находятся вооружённые люди и незаконные вооружённые формирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя происходящее на саммите в Париже, глава украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Зеленский на саммите обозначал «красные линии», но российский президент Владимир Путин «не обратил на них никакого внимания».

Читайте ранее в этом сюжете: За встречу с Путиным Зеленского в Киеве объявят «врагом народа»– прогноз