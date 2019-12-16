Киев, , 16:50 — REGNUM Если бы Россия поняла, что Украина не собирается менять свой подход относительно ситуации в Донбассе, российская риторика на переговорах в Париже 9 декабря была бы иной, заявил 16 декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

Пристайко «Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие».

Украинский министр заявил, что Москва не хочет понять, что Киев не собирается выходить за «красные линии».

Напомним, незадолго да саммита «нормандской четвёрки» в Париже Пристайко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский придерживается принципов, что «красная линия — изменения в конституцию», которых не будет.

Также «красная линия» — это «внешнеполитические приоритеты» Киева. По словам Пристайко, «граница должна быть украинской», «нельзя проводить выборы, пока там находятся вооружённые люди и незаконные вооружённые формирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя происходящее на саммите в Париже, глава украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Зеленский на саммите обозначал «красные линии», но российский президент Владимир Путин «не обратил на них никакого внимания».

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