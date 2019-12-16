Вильнюс, , 16:43 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа 17 декабря совершит визит в Ригу, где состоится его встреча с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проведение встреч трех президентов, которые каждый раз проходили в другой стране Прибалтики, после большого перерыва было возобновлено по инициативе главы Литвы, похвалилась сегодня, 16 декабря, пресс-служба Науседы.

«Встречи президентов посвящены обсуждению инициатив, позиций и вызовов, связанных с укреплением стратегического сотрудничества между Литвой, Латвией и Эстонией. Большое внимание во время саммита будет уделено вопросам регионального сотрудничества, общим целям по усилению интеграции с Европейским союзом, особенно посредством осуществления синхронизации электросетей Прибалтийских стран с сетями континентальной Европы и проекта Rail Baltica», — говорится в анонсе поездки Науседы.

В нём впервые за всё время, когда вопрос касался встреч с руководством Латвии и Эстонии, ничего не говорится о попытках Литвы заручится поддержкой официальных Риги и Таллина в вопросах борьбы с Белорусской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ею через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву. Кроме того, эстонские чиновники также неоднократно публично отказывались от солидаризации с Литвой в вопросе БелАЭС, не исключая возможности сотрудничества с Минском.