Вильнюс, , 16:36 — REGNUM Неподалёку от здания парламента Литвы, в сквере напротив национальной библиотеки имени Мажвидаса, 17 декабря пройдёт акция протеста уставных должностных лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря.

Акция разрешена самоуправлением Вильнюса, она начнётся в 10 утра (11.00 Мск) и продлится 30−40 минут. Как отмечают организаторы, протест пройдёт с элементами пиротехники. Участники намерены зажечь сигнальные ракеты и дымовые шашки.

Профсоюзы системы МВД Литвы требуют заложить в бюджете страны дополнительные 9,8 млн евро для зарплат пожарных, 6 млн евро для пограничников, 3,5 млн евро для полицейских и ещё почти 3 млн евро для остальных уставных служащих.