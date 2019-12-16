Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер в ходе телефонных переговоров с временным главой правительства Ирака Адилем Абдулом Махди, призвал его принять меры для предотвращения обстрелов баз американских военных на территории Ирака, сообщает ливанское издание «Дейли стар» со ссылкой на администрацию Абдула Махди.

По информации издания, Эспер указал на необходимость положить конец обстрелам некоторых военных объектов, а Абдул Махди предупредил Эспера, что односторонние действия военных США могут лишь обострить ситуацию и нарушить суверенитет Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ирака в последние недели участились ракетные обстрелы баз военнослужащих международной коалиции, возглавляемой США.

Пентагон всё чаще обвиняет в этих обстрелах местные шиитские вооружённые формирования, поддерживаемые Ираном.

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