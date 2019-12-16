Тбилиси, , 16:35 — REGNUM У сакребуло (столичного собрания) Тбилиси 16 декабря прошла акция протеста представителей оппозиции и неправительственного сектора, которые требовали лишить депутатского мандата представителя большинства Ираклия Кухианидзе.

Причиной такого требования стал пост депутата, опубликованный несколько дней назад в соцсети Facebook, где тот писал о грузинском враче Важе Гаприндашвили. По мнению Кухианидзе, Важа Гаприндашвили перешел границу, зная, что делать этого не следовало, и фактически спровоцировал свой арест и навязал своей стране лишние проблемы.

Подобное заявление вызвало осуждение со стороны оппозиции и значительной части общественности, которая уже давно проводит в соцсетях акцию за освобождение Гаприндашвили, а вчера, 15 декабря, вместе с семьей задержанного врача, провела митинг и у так называемой «административной границы» с Южной Осетией.

Так как на 16 декабря было намечено заседание столичного сакребуло, оппозиция и поддерживающие ее гражданские активисты собрались у здания сакребуло и в привычном для них стиле, с лозунгами, под свисты и гудки сирен, требовали лишения мандата депутата Кухианидзе, посмевшего назвать грузинского врача «провокатором». Оппозиция с тем же требованием ворвалась в здание собрания, но была выдворена оттуда службой охраны за излишнюю «активность».

Напомним, что Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы.

Представители большинства Тбилисского сакребуло в защиту Ираклия Кухианидзе выступать не стали, заявили, что осуждают его высказывание, и пообещали, что вначале обсудят случившееся на политсовете правящей партии «Грузинская мечта», а затем примут соответствующее решение.