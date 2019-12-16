Вильнюс, , 16:17 — REGNUM В здании парламента Литвы сегодня, 16 декабря, состоялась пресс-конференция подписанта Акта о независимости Литвы Зигмаса Вайшвилы, на которой он подробно рассказал о давлении на него со стороны правоохранительных органов за его общественную деятельность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вайшвила судится в настоящий момент с самыми разными госучреждениями, а против него также возбуждены делопроизводства, которые не касаются политических вопросов, а являются исключительно экономическими. По его утверждениям, такие методы в Литве являются лишь прикрытием для исключения критиков сегодняшней политической системы из общественных процессов. На пресс-конференции, на которую собрались с десяток общественников, было анонсировано создание Общественного трибунала, на котором обещают расследовать «крупнейшие аферы» в стране, такие, как появление плавучего СПГ-терминала в Клайпеде, за который, по утверждению собравшихся, Литва «переплатила в пять раз» и иных похожих тем.

Социальная сфера, культура, образование, все остальные сферы жизни государства «начнут функционировать нормально» только после того, как в Литве начнёт работать правосудие. Пока оно «остаётся инструментом в руках лиц, управляющих территорией под названием Литва» это невозможно, говорил ведущий пресс-конференции, журналист Аудрюс Накас.

В Литве Вайшвилу, Накаса и ещё несколько десятков общественников открыто называют «маргиналами», их деятельность вообще никак не отражена в литовских СМИ, а пресс-конференции в парламенте Вайшвила имеет возможность бесплатно организовывать из-за своего статуса подписанта Акта о независимости, который даёт ему такую возможность, как и всем подписантам, пожизненно.