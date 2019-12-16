Тбилиси, , 16:13 — REGNUM В последний период нагрузка на существующие в Грузии порты резко возросла, особенно возросли контейнерные перевозки, и в Поти и Батуми места для приема грузов практически не осталось, поэтому строительство еще одного порта, Анаклии стране нужно как воздух, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Министр подчеркнула, что до окончания представления финансовых гарантий от инвесторов проекта осталось всего несколько дней, и сообщила, что правительство Грузии подождет до конца года, и либо рассмотрит «дедлайны» инвесторов, либо само решит, как дальше будет идти осуществление этого проекта.

По информации Натии Турнава, правительство продлевало Консорциуму развития Анаклии сроки для представления «дедлайнов» инвесторов несколько раз, и консорциум должен был сделать это еще в 2017 году, а в будущем году первая очередь нового порта должна была вступить в строй, но выполнение обязательств со стороны консорциума слишком затянулось.

«Не будем сегодня опережать события, до истечения срока представления дедлайнов инвесторов осталось несколько дней. Подождем, а потом, конечно, правительство соберется и посмотрит, что можно сделать для того, чтобы наконец осуществить это абсолютно необходимый проект», — заявила Турнава.

Как сообщало ИА REGNUM, еще с лета текущего года правительство несколько раз откладывало Консорциуму развития Анаклии сроки представления финансовых гарантий от будущих инвесторов проекта строительства глубоководного порта Анаклии, но учредители и руководство консорциума по разным причинам обязательств не выполняли. Основные обвинения выдвигали правительству, которое, по их словам, начало уголовное дело против учредителя консорциума банкира Мамуки Хазарадзе, что пошатнуло имидж компании в глазах международных финансовых институтов. Как известно, Хазарадзе и его партнер Бадри Джапаридзе обвиняются в отмывании незаконных доходов на сумму до $17 млн.