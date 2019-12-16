Киев, , 16:00 — REGNUM На пленарной неделе с 17 до 20 декабря Верховная рада сможет войти в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о продаже земли, заявил журналистам 16 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Вместе с тем, Арахамия уточнил, что принять документ на этой неделе парламент точно не успеет — внесено слишком много поправок. Соратник Зеленского не стал прогнозировать, насколько растянется этот процесс.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первый заместитель главы фракцииАлександр Корниенко выразил сомнения, что Рада успеет принять закон о продаже земли во втором чтении и в целом в декабре, как было запланировано ранее. К документу подано около 4 тыс. поправок, которые надо рассмотреть, уточнил он.

Отметим, что если Рада возьмется за рассмотрение земельной реформы во втором чтении, то по процедуре не сможет прерваться и рассматривать другие вопросы.