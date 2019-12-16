Париж, , 15:54 — REGNUM Верховный комиссар по пенсионной реформе Жан-Поль Делевое подал в отставку, которую президент Франции Эммануэль Макрон принял «с сожалением», сообщает Le Figaro.

Жан-Поль Делевое решил покинуть правительство Франции 16 декабря. По данным Елисейского дворца, письмо об отставке было отправлено Эммануэлю Макрону.

«Президент с сожалением принял это решение», — заявил один из советников главы государства.

В Елисейском дворце в Париже «поприветствовали личную приверженность Жан-Поля Делевое в миссии, которой он посвятил два года».

«Он работал с искренностью и преданностью», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, Жан-Поль Делевое стал 16-м политиком, покинувшим правительство Франции с начала пятилетнего срока правления Эммануэля Макрона.

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