Донецк, , 15:56 — REGNUM Боевики неонацистской добровольческой организации «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят информационную работу среди членов 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находящейся в ДНР, сообщили 16 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Получены данные о привлечении командованием 56-й бригады представителей нацорганизации «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для проведения политико-агитационных информирований под лозунгом «Ни шагу назад» в подразделениях соединения», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителей Народной милиции ДНР, неонацисты рассказывают боевикам ВСУ об ошибочности нынешнего политического курса Украины, а также, что любые мирные инициативы в Донбассе являются «капитуляцией» и сдачей интересов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главарь украинских радикалов Дмитрий Ярош заявил, что 2024 года Украину могут уничтожить «методом реализации Минских соглашений».

Читайте также: Ярош «раскрыл» планы Кремля по уничтожению Украины к 2024 году