Москва, , 15:48 — REGNUM При расчете средней зарплаты врачей не следует учитывать зарплаты руководителей больниц, а также в целом Минздраву следует рассчитывать средний показатель по каждому региону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей, комментируя выступление главы Минздрава Вероники Скворцой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Ранее Скворцова отметила, что средняя зарплата врачей в РФ сегодня достигает 79 тыс. рублей.

«Прозвучала цифра — 79 тыс. рублей (средняя зарплата врачей по стране). Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Но у нас нет с вами таких целительных заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу — ее нет и близко. И нет 60 тыс. рублей. Коллеги, вы о чем говорите?», — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей.

По его словам, этот показатель — средний по стране и не демонстрирует реального положения дел.

«Наша страна имеет федеративное устройство и каждый регион имеет свою среднюю заработную плату по экономике, а от нее формируется уже средняя заработная плата врача — двукратная, в соответствии с указом. Но есть особенности, потому что тот фонд, о котором речь идет, включает в себя зарплату главного врача, заместителя главного врача, бухгалтера и так далее», — отметил Володин.

По его словам, обычные врачи и особенно молодые специалисты получают гораздо меньше, чем средний показатель. Поэтому, отмечает Володин, следует уточнить порядок расчета среднего показателя, чтобы он демонстрировал реальное положение дел в стране.

«Было бы правильно издать нормативный акт Минздрава о том… 55% от этой двукратной (средней зарплаты региона) ‑ и меньше не должен получать врач. А потом уже будут стимулирующие надбавки. Но было бы еще более правильно вывести из этих заработных плат зарплату руководителя медицинского учреждения», — заявил Володин.

Вопрос регионам следует решать через отраслевое министерство, профильные комитеты и региональные заксобрания, отметил спикер Госдумы.