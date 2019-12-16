Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Для евроинтеграции политическим силам Грузии лучше начинать деполяризацию и переходить к сотрудничеству друг с другом. Так прокомментировал события в стране посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш, 16 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Если вы вместе строите дом, то нехорошо пытаться нанести удар по голове сверху. Для достижения успеха в больших стратегических проектах необходима деполяризация, должна быть способность к совместной работе», — сказал Книрш.

Он также отметил, что завершившиеся недавно переговоры нельзя назвать провалившимися, так как стороны не отказались от дальнейшего диалога.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря в Тбилиси прошла третья встреча, на которой представители партии власти и оппозиционных сил обсудили возможность провести выборную реформу в Грузии. Стороны в очередной раз не пришли к компромиссу.

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