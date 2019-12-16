Милан, Италия, , 15:44 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини призвал лидеров всех партий страны сесть за стол переговоров и определить пять основных приоритетов для социально-экономической жизни Италии.

По мысли политика, эти пять самых насущных мер должны быть незамедлительно исполнены правительством, после чего должны быть проведены досрочные выборы.

Предложение Сальвини не вызвало энтузиазма у других политиков — в частности, лидер другой правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в понедельник, 16 декабря, заявила, что договариваться со всеми сразу — не слишком реалистичное предложение.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами, популистами и партией Маттео Ренци в сентябре 2019 года после выхода «Лиги» из состава предыдущей коалиции (которую они составляли вместе с популистами). По данным социологов, совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий примерно на 10% выше совокупного рейтинга трех партий власти (51% против 41%).