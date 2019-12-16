Москва, , 15:43 — REGNUM Портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

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По словам президента, растёт экспорт российских вооружений и военной техники растёт. В 2019 году отгружено продукции на сумму $13 млрд, что больше чем на два с лишним миллиарда, чем 2018 год.

«Таким образом, видно, что высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — серьёзный стимул к совершенствованию формы и методов работы для сохранения лидирующих позиции в этом сегменте», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, армии РФ по ряду систем вооружения нет равных в мире, заявил ранее российский президент Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

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