Киев, , 15:36 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 16 декабря, обсуждают внесенный президентом страны Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Напомним, что Зеленский предложил документ на рассмотрение парламента еще 13 декабря, но текст законопроекта стал доступен только сегодня утром.

«Краткая суть документа: вы там себе на местах избирайте кого хотите, но префект (представитель президента) и президент получает право отменить любое решение местного совета», — комментирует инициативу политолог Дмитрий Корнейчук.Таким образом, отмечает политолог, сам Зеленский и стоящие за ним фигуры продолжают выстраивать полностью президентское государство на Украине.

«Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко о таком могли только мечтать», — подчеркивает Корнейчук. Также он отмечает, что в изменениях в Конституцию нет ничего про особый статус Донбасса:

«Это значит, что их будут вносить «фунты» из «Слуги народа». А президент якобы не при чем, как было с продажей земли».

ИА REGNUM отмечает, что действительно — одним из ключевых положений законопроекта является ликвидация губернаторов и введение института префектов.

«Представителями государства в областях, округах и Киеве являются префекты. Состав офиса префекта формирует префект. Префект назначается и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров. Срок пребывания префекта на должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет», — отмечается в законопроекте.