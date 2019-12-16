Киев, 16 декабря 2019, 15:43 — REGNUM Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Марина Порошенко
Марина Порошенко
Адміністрація Президента України

Она сослалась на давление со стороны представителей офиса действующего президента Украины.

«От министра культуры молодёжи и спорта Украины на наблюдательном совете Украинского культурного Фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента», — рассказала она.

По словам Порошенко, единственной претензией к ней оказалась её фамилия.

«Претензий две, уважаемая Марина — фамилия, и муж-вор», — прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своём telegram-канале.

Напомним, фонд, возглавляемый Мариной Порошенко, получил около 700 млн гривен из государственного бюджета Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине не стесняются открыто финансировать Порошенко из госбюджета