Киев, , 15:43 — REGNUM Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».

Марина Порошенко Адміністрація Президента України

Она сослалась на давление со стороны представителей офиса действующего президента Украины.

«От министра культуры молодёжи и спорта Украины на наблюдательном совете Украинского культурного Фонда поступило «предложение» досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента», — рассказала она.

По словам Порошенко, единственной претензией к ней оказалась её фамилия.

«Претензий две, уважаемая Марина — фамилия, и муж-вор», — прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своём telegram-канале.

Напомним, фонд, возглавляемый Мариной Порошенко, получил около 700 млн гривен из государственного бюджета Украины.

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