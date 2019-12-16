Киев, 16 декабря 2019, 15:43 — REGNUM Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Она сослалась на давление со стороны представителей офиса действующего президента Украины.
По словам Порошенко, единственной претензией к ней оказалась её фамилия.
Напомним, фонд, возглавляемый Мариной Порошенко, получил около 700 млн гривен из государственного бюджета Украины.
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