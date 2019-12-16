Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Украина является наиболее перспективной среди стран, стремящихся построить демократическое государство. Об этом заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Фукуяма называл «чудом» избрание президентом Украины актёра Владимира Зеленского.

«Можете ли вы представить, чтобы страна избавилась от двух третей своего парламента и начала всё заново с новыми людьми, многим из которых менее 35 лет?» — задал он риторический вопрос Макфолу.

Философ отметил, что на успех Украины негативно влияет нелюбовь президента США Дональда Трампа.

«Теперь Белый дом возглавляет президент, которому они не особенно нравятся… Я думаю, что Германия и Франция также ослабляют свою поддержку независимой Украины, поэтому она действительно находится в сложном положении», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фрэнсис Фукуяма призвал Зеленского найти баланс в отношениях с Республиканской и Демократической партиями США.

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