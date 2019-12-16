Вашингтон, 16 декабря 2019, 15:34 — REGNUM Украина является наиболее перспективной среди стран, стремящихся построить демократическое государство. Об этом заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.
Фукуяма называл «чудом» избрание президентом Украины актёра Владимира Зеленского.
Философ отметил, что на успех Украины негативно влияет нелюбовь президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фрэнсис Фукуяма призвал Зеленского найти баланс в отношениях с Республиканской и Демократической партиями США.
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