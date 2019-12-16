Бишкек, , 15:21 — REGNUM Забор на участке киргизско-таджикской границе стал причиной конфликта между местными жителями, сообщает 16 декабря издание 24. kg со ссылкой на государственную пограничную службу Киргизии.

Отмечается, что 16 декабря в районе села Кок-Таш Баткенской области Киргизии жители Таджикистана начали устанавливать забор вдоль магазина. Это привело к словесной перепалке между жителями Киргизии и Таджикистана.

На место конфликта прибыли киргизские пограничники, которые потребовали прекратить работы, но получили отказ. В настоящее время для разрешения конфликта проводится встреча представителей пограничных ведомств двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение. В результате перестрелки погиб один киргизский и трое таджикских военнослужащих.

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