Москва, , 15:13 — REGNUM Смысл рейтингов самых могущественных стран не очень ясен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя лидерство России в рейтинге самых могущественных стран.

«Если бы кто-то составил подобный рейтинг в начале 1939 года, Германия, вероятно, оказались в нем неизмеримо ниже Франции и Великобритании, равно как и суммарных показателей могущества Бельгии, Голландии, Польши, Дании, Норвегии, Греции и Югославии. В то же время СССР оказался бы тоже ниже перечисленных стран.

Если бы рейтинг составляли в 90-х, Китай точно не вошел бы в десятку лидеров. Ну и что эти рейтинги в итоге могли дать для прогнозирования будущего и оценки влияния тех или иных стран.

Мало того, что эти рейтинги не учитывают динамики изменяющегося мира, но они не позволяют оценить влияние такого важного момента, как взаимодействие стран.

Скажем, США, учитывающие интересы стран ЕС и своих партнеров в других регионах, обладают неизмеримо большим могуществом, чем если будут на эти интересы прямо плевать и тратить силы на принуждение союзников к повиновению.

Но, естественно, для этого нужно поступиться некоторыми собственными интересами, ища компенсации на тех направлениях, где эта поддержка принесет успех.

Даже спортивные аналитики, обладающие полнотой информации о результатах и физическом состоянии спортсменов, часто ошибаются в предсказании исхода соревнований. А мировая политика и экономика куда сложнее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга американского издания U. S. News, Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.

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