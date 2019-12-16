Вильнюс, 16 декабря 2019, 15:06 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 16 декабря, провёл рабочую встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, на которой, кроме прочих вопросов, выслушал аргументы главы страны об отставке министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, по поводу судьбы которого Науседа дал правительству на решение одну неделю, которая истекает в эти дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На пресс-конференции в правительстве после встречи Сквернялис заявил, что не намерен единолично решать вопрос об отставке Наркевича. Он намерен этот вопрос обсудить со всеми членами правящей коалиции.
Отставки Наркевича требует как оппозиция, так и президент при поддержке большинства литовских СМИ. Наркевича обвиняют в пользовании служебным положением в личных целях — обеды за счет госказны его и его родственников, использовании служебной квартиры в нарушении законов и так далее. Наркевич делегирован в правительство партией Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей. Глава партии Вальдемар Томашевски утверждает, что нападки на его партию результат длительной кампании против литовских поляков со стороны литовской политической элиты.