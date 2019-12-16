Москва, , 15:04 — REGNUM В России утверждены правила обязательной перерегистрации цен в 2019—2020 гг. на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее постановление 16 декабря подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Утверждены правила обязательной перерегистрации в 2019—2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП. Определён порядок расчёта предельной отпускной цены на лекарственный препарат при её перерегистрации в целях снижения», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Действующими правилами установлена возможность перерегистрации цены на важные лекарства с учётом двойного уровня инфляции для всех лекарственных препаратов в ценовом сегменте до 50 рублей. Согласно документу, граница нижнего ценового сегмента увеличивается с 50 до 100 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением расширил перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Так, в 2020 году вместо нынешних 735 позиций в перечень войдёт ещё 23 позиции.

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