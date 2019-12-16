Москва, , 15:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении парламентариев составить карту России с районными больницами, где дефицит кадров составляет более 40%, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Володин сообщил, что в марте 2020 года может пройти «правительственный час», посвященный проблемам здравоохранения.

«Мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40%, и вам информацию озвучим», — обратился Володин в ходе заседания Совета законодателей в главе Минздрава Веронике Скворцовой.

На сегодня большое количество больниц в городах — даже 100-тысячниках составляет около 50%, указал парламентарий.

В Москве нет дефицита медицинских кадров, в Казани, но дефицит существенный — в Костромской, Курганской областях, Карелии, Смоленской и Орловской областях, добавил Володин.