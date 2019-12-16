Стокгольм, , 15:02 — REGNUM Шведская экоактивистка Грета Тунберг принесла извинения за высказывание в адрес мировых лидеров, в котором она требовала «поставить их к стенке». Такое сообщение она опубликовала в своём Twitter.

Выступая в итальянском Турине 13 декабря, Тунберг прокомментировала переговоры по климату на саммите ООН в Мадриде. Она заявила, что мировые лидеры по-прежнему стремятся уйти от ответственности, однако допустить этого нельзя.

«Мы добьемся того, чтобы их поставили к стенке», — подчеркнула активистка и добавила, что политикам придётся выполнять свою работу.

В шведском языке выражение «поставить к стенке» означает привлечь к ответственности. Тунберг выступала на английском, и её слова были восприняты буквально, в значении «расстрелять», отмечает издание The Local.

Школьница извинилась, объяснив свои слова импровизацией на другом языке, и отметила, что не имела в виду столь прямой угрозы.

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