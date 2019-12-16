Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер призвал исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Адиля Абудал-Махди принять меры для предотвращения обстрела американских баз в стране, об этом 16 декабря сообщает Al Arabia.

Заявление главы Пентагона было сделано во время пресс-конференции. По его словам, за последние недели число ракетных атак на базы США в Ираке значительно возросло.

Он добавил, что Вашингтон обвиняет в инцидентах иракских ополченцев, лояльных Ирану.

Ответственности за инциденты пока ни взяла на себя ни одна группировка.

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